Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a treia ediție a show-ului Splash! Vedete la apa a adus schimbari pe ultima suta de metri și, totodata, multe emoții. Poveștile celor șase concurenți au fost urmarite cu nerabdare de telespectatori, cea de-a treia editie a emisiunii impunandu-se ca lider detasat de audienta, pe toate categoriile…

- Maria Constantin a venit la Splash! Vedete la apa 2022 pregatita sa-și invinga fricile de apa și de inalțime. Totuși, la antrenamente cantareața a avut parte de momente dificile, de lacrimi și de un atac de panica.

- Deși in ultimii ani s-a retras din luminile reflectoarelor, iata ca Banel Nicolița se numara printre concurenții noului sezon al emisiunii Splash! Vedete la apa. Fostul fotbalist s-a pregatit temeinic și a fost gata sa ii dea pe jurați pe spate, numai ca fix inainte de saritura a izbucnit in lacrimi.

- In varsta de 37 de ani, Banel Nicolița i-a impresionat cu indrazneala lui pe jurații show-ului „Splash! Vedete la apa“, ce va avea premiera joi, 11 august, de la 20:30, la Antena 1, dar și pe antrenori. Surpriza de care a avut insa parte in timpul filmarilor, chiar inainte de momentul sau, l-a adus…

- In varsta de 37 de ani, Banel Nicolița i-a impresionat cu indrazneala lui pe jurații show-ului „Splash! Vedete la apa“, ce va avea premiera joi, 11 august, de la 20:30, la Antena 1, dar și pe antrenori. Surpriza de care a avut insa parte in timpul filmarilor, chiar inainte de momentul sau, l-a adus…

- In varsta de 37 de ani, Banel Nicolița i-a impresionat cu indrazneala lui pe jurații show-ului „Splash! Vedete la apa“, ce va avea premiera joi, 11 august, de la 20:30, la Antena 1, dar și pe antrenori.

- Paula Chirila si Romica Tociu revin in cel mai nou sezon Splash! Vedete la apa, difuzat in curand la Antena 1, in rolul cuplului comic.„Eu mi-aș dori ca in acest sezon sa vad juriul in costume de baie, executand acele sarituri pe care ei le jurizeaza. Pe Clara sigur o voi vedea sarind, pentru ca ea…

- Gravitatia vine cu distractia vara aceasta, in cel mai nou sezon Splash! Vedete la apa, show ce va avea premiera in curand la Antena 1. Iulia Albu, Clara Gherase, Nea Marin si Natanticu sunt juratii care vor nota atent prestatiile concurentilor la Splash! Vedete la apa.