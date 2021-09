Fotomodelul britanic Naomi Campbell se alatura organizatiei internationale pentru dezvoltare Queen's Commonwealth Trust (QCT) in rolul de ambasador global pentru a sustine cauza tinerilor lideri, informeaza Reuters.



Organizatia, creata in 2018, sprijina tinerii care incearca sa faca o schimbare in comunitatile din care provin la nivelul catorva sectoare printre care sanatate, mediu si educatie.



Cu prilejul aniversarii, in 2022, a 70 de ani de domnie a reginei Elisabeta a II-a, organizatia lanseaza Platinum Jubilee Fund for Young Leaders pentru a oferi mai multa sustinere…