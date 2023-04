Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile bucuriei cu jucatorii de la Toulouse, dupa ce au castigat Cupa Frantei. Nantes – Toulouse 1-5 a fost exclusiv in AntenaPLAY. Bucuria celor de la Toulouse a fost una uriasa dupa ce au castigat finala Cupei Frantei cu scorul de 5-1 in fata celor de la Nantes. Acestia au fost felicitati de presedintele…

- Echipa franceza FC Toulouse a invins sambata seara formatia FC Nantes, scor 5-1, in finala Cupei Frantei, castigand astfel trofeul.Toulouse a avut un start ca din pusca pe Stade de France si a condus cu 2-0 in minutul 10, prin dubla reusita de Logan Costa, in minutele 5 si 10. In minutul 23 Thijs…

- Women’s Finalissima 2023, Anglia-Brazilia 1-0 (4-2 d.l.d). Anglia a castigat dramatic Finalissima 2023, dupa executarea loviturilor de departajare. Meciul s-a disputat pe Wembley, a fost transmis LIVE exclusiv in AntenaPLAY. Anglia a deschis scorul prin Toone, insa Brazilia a egalat in prelungirile…

- Nantes – Lyon 1-0, intr-un meci care a fost exclusiv in AntenaPLAY! Nantes s-a calificat in finala Cupei Frantei, dupa o victorie la limita cu Lyon! Golul lui Ludovic Blas a decis soarta semifinalei. Nantes si Lyon sunt doua dintre echipele care au castigat in mai multe randuri trofeul. Nantes s-a calificat…

- Mark Selby – Shaun Murphy LIVE VIDEO. Mark Selby si Shaun Murphy se intalnesc in semifinalele Tour Championship, iar meciul de sambata, de la ora 15:00, e LIVE in AntenaPLAY. Aceasta va fi a 45-a intalnire directa dintre cei doi englezi, iar Selby conduce cu 24-18. Doua meciuri s-au incheiat la egalitate.…

- Politia franceza a arestat joi seara 217 persoane in timpul protestului de la Paris impotriva controversatei reforme a pensiilor, care a fost trecuta prin parlament prin angajarea raspunderii guvernului, fara un vot final in camera inferioara a parlamentului. Nu mai puțin de 217 persoane au fost arestate…

- Sferturile Cupei Franței au fost in format LIVE VIDEO, exclusiv in AntenaPLAY. Partidele Marseille – Annecy 2-2 (6-7 d.l.d.), Nantes – Lens 2-1 și Toulouse – Rodez 6-1, din sferturile de finala ale Cupei Franței, au putut fi urmarite, in format live text si pe site-ul nostru. Sferturile Cupei Frantei…

- Ruslan Malinovskyi a inscris un gol de poveste in Marseille – PSG. Ucraineanul a reusit o executie de senzatie in meciul inceputului de an din optimile Cupei Frantei, care a fost LIVE EXCLUSIV in AntenaPLAY. Mijlocasul ofensiv imprumutat de la Atalanta se simte excelent in Franta. Marcator in urma cu…