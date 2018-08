Nantes, sub asediul migranţilor africani. Situație dificilă în centru Circa 261 de migranti africani s-au reinstalat joi intr-o piata din centrul orasului Nantes, in vestul Frantei, dupa ce au fost evacuati de fortele de ordine dintr-un fost liceu pe care l-au ocupat, relateaza AFP. '261 de migranti care au ocupat ilegal un fost liceu, proprietate a orasului Nantes, au fost evacuati in aceasta dimineata (joi) de catre politie', a anuntat prefectura din Loire-Atlantique (vest), care a precizat ca 'evacuarea s-a desfasurat fara incidente si (migrantii) nu au opus rezistenta'. Migrantii evacuati, majoritatea proveniti din Sudan si din Eritreea, s-au regrupat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cei 261 de migranti care au ocupat ilegal un fost liceu, proprietate a orasului Nantes, au fost evacuati in aceasta dimineata (joi) de catre politie', a anuntat prefectura din Loire-Atlantique (vest), care a precizat ca 'evacuarea s-a desfasurat fara incidente si (migrantii) nu au opus rezistenta'.Migrantii…

- Situație șocanta in Mamaia! Un pod construit special pentru persoanele cu handicap a fost luat cu asalt de catre turiști, care il folosesc drept loc pentru plaja, deși exista un afiș pe care scrie clar pentru ce a fost pus acolo. Plaja din Mamaia care a fost amenajata special pentru persoanele cu handicap…

- Franta va gazdui circa 80 de refugiati de pe nava umanitara Aquarius si 52 de pe Lifeline, a declarat marti Pascal Brice, directorul Oficiului francez pentru protectia refugiatilor si apatrizilor (Ofpra), relateaza AFP. Majoritatea refugiatilor sunt, in ambele cazuri, proveniti din "Eritreea…

- Situație terifianta la Manastirea Barsana din județul Maramureș. Localnicii care erau in lacașul de cult sambata au fost evacuați cu excavatorul, dupa ce viiturile au lovit localitatea, provocand inundații dezastroase.

- Sosirea lor intervine la o zi dupa plecarea spre Spania a navei umanitare Aquarius, finantata de organizatia neguvernamentala franceza SOS Mediterranee, nava care a ramas cu 629 migranti la bord in stand-by timp de peste 72 de ore, dupa ce Italia si Malta au refuzat sa-si deschida porturile.Majoritatea…

- Peste 1.700 de migranți au fost evacuați dintr-o tabara din Paris de autoritațile franceze care i-au dus pe aceștia in locuri de cazare special amenajate, scrie presa franceza. Fortele de ordine franceze au intrat, miercuri dimineața, la ora locala 06:00 in tabara “Millenaire”, cea mai mare din Paris,…

- Fortele de ordine franceze au demarat miercuri evacuarea celei mai mari tabere de migranti din Paris, unde circa 1.700 de persoane au fost recenzate in nord-estul capitalei franceze, relateaza miercuri AFP, informeaza Agerpres.Operatiunea, care a debutat la scurt timp dupa orele 06:00 (04:00…

- Situatie fara precedent pe o sosea din Romania. Pentru a reduce numarul de accidente pe soseaua de centura a municipiului Lugoj, politistii au fost nevoiti sa amplaseze o autospeciala care inregistreaza traficul 24 de ore din 24. Masina politiei a fost amplasata in zona in care s-au intamplat in ultimii…