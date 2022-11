Nani Uși & Parchet: Am deschis primul showroom Nani la Iași! (P) Pe data de 4 Noiembrie, a avut loc marea deschidere a primului showroom Nani Usi & Parchet din Iasi. In showroom-ul nou veti gasi o varietate mare de usi si parchet fabricate exclusiv din lemn natural de stejar, frasin sau nuc. Usile sunt fabricate la comanda si pot fi personalizate in dimensiunile necesare si nuanta dorita. Toate modelele de usi sunt finisate cu vopsea ecologica non-toxica si au garantie 5 ani. Deasemenea, la Nani, gasiti si usi Filomuro care au tocul din aluminiu si sunt aproape invizibile. Parchetul este dublu stratificat pe placaj din mesteacan sau triplu stratificat, total… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

