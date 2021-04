Stiri pe aceeasi tema

- Nane și Delia revin cu o noua colaborare de excepție. Artiștii lanseaza In Rai, o piesa de dragoste, care acapareaza atenția de la prima ascultare. Piesa a fost compusa și produsa de Nane, Costel Domințeanu și Alex Cotoi, iar versurile au fost scrise de Nane. „M-am gandit la Delia inca de cand am scris…

- La mai bine de un an de la lansarea piesei So Keres, Gipsy Casual revine cu o colaborare de excepție cu artista Merve Yalcin, pentru single-ul Romale. Cu versuri in romani, romana și turca, piesa reprezinta o interpretare contemporana a muzicii tradiționale romani. Romale aduce energie prin fiecare…

- Astrid S face echipa cu noua stea daneza, Maximilian, pentru o versiune fresh a super hit-ului “Hurts So Good”, produs de Kina. Producatorul lo-fi, Kina, a re-prelucrat piesa și a adus impreuna timbrele vocale ale lui Astrid și Maximillian. Versiunea originala a single-ului “Hurts So Good” (lansata…

- EMAA a realizat un live session special pentru Zburatorul, piesa lansata in urma cu trei saptamani pe toate platformele digitale și radio. Pe un acoperiș, acompaniata doar de o chitara, artista continua sa-și transpuna ascultatorii in universul ei prin aceasta varianta live a melodiei. “Suntem foarte…

- Gino Manzotii și DJ Maxx lanseaza cea de-a treia piesa a proiectului dance, in colaborare cu Soundland, Back home. Beat-urile puternice, vibe-ul de club și vocea puternica reprezinta mixul perfect pentru o petrecere reușita, in care dansul este elementul central. Featuring-ul cu Soundland da o nota…

- Colaborarea care a facut furori toamna anului trecut, dintre trupa Vunk și Lidia Buble, revine intr-o varianta acustica, in care vocile artiștilor se impletesc armonios si sunt in prim-plan, cu doar cateva instrumente pe fundal. Piesa trupei Vunk și a Lidiei Buble, „Vino, du-te”, s-a bucurat de un succes…

- Liviu Teodorescu este, cu siguranta, una dintre cele mai bune voci masculine din Romania, piesele sale au milioane de vizualizari pe YouTube, iar contul lui de Instagram numara peste 740 mii de urmaritori, iar JO este recunoscuta pentru emoția, starile și sentimentele profunde pe care le transpune perfect…

- Dupa un 2020 plin de muzica noua de la The Weeknd, artistul incepe si 2021 in forta, cu un nou videoclip care „te tine cu sufletul la gura”, dar si cu o schimbare de “look”… neasteptata. Piesa „Save Your Tears” este inclusa pe albumul „After Hours”, lansat de catre The Weeknd in martie 2020, si de pe…