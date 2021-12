NANE lansează CORDIAL – primul său album de R&B Pe 10 decembrie NANE a lansat albumul “CORDIAL” primul lui album de R&B. Stilul muzical nu ii este strain. Pe toate albumele de rap & trap de pana acum regasim presarate influențele de R&B. Insa, acum NANE a hotarat sa produca un album integral cu acest vibe: “ nu e un album facut in cateva luni, ci un proiect la care am lucrat din 2017 incoace”. “CORDIAL” este al patrulea album pe 2021, semnat NANE, ce va fi lansat la scurt timp dupa “L.V. PATTERN”, LP-ul drill din 6 august. Dupa “CORDIAL”, care este un proiect predmoninant R&B, urmeaza continuarea mixtape-ului “DE-ALE MELE”, inspirat de sound-ul… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

