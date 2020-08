Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare saptamana va prezentam topul Shazam pentru Romania, adica cele mai cautate piese de catre romani. Topul este dominat in aceasta saptamana de „Jerusalema” de la Master KG, urmata „Me Provocas” de la Dynoro & Fumaratto și de „Savage Love” de la Jason Derulo. TOP 10 SHAZAM in Romania: 1. Jerusalema…

- „Rockstar” de la Spike este și in aceasta saptamana pe primul loc in Virgin Radio HOT 30. E o piesa frumoasa, genul pe care vrei sa o asulți fara intrerupere, ore la rand. Intreg topul poate fi consultat aici.

- E vara așa ca mulți se gandesc sa intre la dieta. Asta a facut și Gabriel Fereșteanu, gazda matinalului de vara de la Virgin Radio. El a reușit sa dea jos peste 6 kg cu dieta, sport, dar și cateva proceduri de slabire. Fere este la jumatatea provocarii incepute pe 22 iulie, iar astazi a... View Article

- Topul Billboard de saptamana asta marcheaza 2 premiere: primul loc 1 al lui Harry Styles pentru Watermelon Sugar, și locul 6 pentru Billie Eilish, piesa avand cea mai mare creștere din aceasta saptamana. Cam așa arata topul Billboard pentru aceasta saptamana: 1. Harry Styles – Watermelon Sugar 2. DaBaby…

- Astazi, Fere și Liza ți-au dat trezirea de la 8.00, pe Virgin Radio. Dupa cum te-au obișnuit deja, cei doi trec in agenda zilei toate evenimentele istorice care s-au intamplat in fiecare zi : ,,Ironic, astazi, la 73 de ani de la cea mai tragica explozie din lume, lansarea bombei atomice Little Boy…

- Nu puțini sunt cei care știu ca Mirabela Dauer, Angela Similea, Margareta Paslaru și Daniel Iordachioaie iși sarbatoresc ziua de naștere impreuna, pe 9 iulie. In acest an, doi dintre marii artiști sarbatoriți au intrat, in direct, la Liza și Fereșteanu cu mesaje pentru cei tineri, dar și pentru a porni…

- Doar cateva minute ne mai despart de lansarea celui mai așteptat album al anului, Nanalien. In ultimele șase luni, Nane a inregistrat cateva performanțe greu de egalat, printre ele: singurul artist roman cu cinci piese concomitent in trending in Youtube Romania și trei piese concomitent in VIRGIN Radio…

- Vineri, de la 19, Fereșteanu și Liza iți aduc o noua ediție de #Urban30, topul cu cele mai urbane piese care trebuie sa fie parte din playlist-ul tau. In aceasta saptamana, schimbari majore și reveniri spectaculoase, gata sa te surprinda. Nane, pentru a cincea saptamana consecutiva, ramane cel mai prezent…