Nando Mocanu, fratele lui Dani Mocanu, a fost eliberat din arestul preventiv. Barbatul se afla in spatele gratiilor, in Penitenciarul Mioveni, dupa ce, impreuna cu manelistul, au fost protagoniștii unui adevarat scandal in luna august a anului trecut, atunci cand au lovit cu bestialitate un barbat intr-o benzinarie.