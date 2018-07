Stiri pe aceeasi tema

- Goran Bunjevcevic a decedat la 45 de ani, dupa ce a suferit un anevrism la sfarsitul lunii mai. Anuntul a fost facut de Steaua Rosie Belgrad, echipa la care fostul fundasul si-a inceput cariera. Decesul lui Bunjevcevic a socat lumea fotbalului din Serbia. Fostul fundas nu era cunoscut ca avand probleme…

- Jurnalistul George Berevoianu a murit miercuri, 6 iunie. Anunțul a fost facut de realizatorul TV Rareș Bogdan pe pagina sa de Facebook. (Promotiile zilei la monitoare) ”Colegul nostru George Berevoianu a plecat astazi la Ceruri! Bunul Dumnezeu sa il odihneasca in pace!”, a scris Rareș Bogdan pe Facebook.…

- Scriitorul american Philip Roth a murit la varsta de 85 de ani. Vestea care a indoliat lumea artiștilor a fost facuta de prieteni apropiați ai laureatului al premiului Pulitzer, potrivit jurnaliștilor de la The New Yorker. Potrivit agentului literar al lui Philip Roth, Andrew Wylie, scriitorul a murit…

- Ultima luna a fost foarte dificila pentru Anamaria Prodan. Moartea mamei ei a daramat-o și, deși a incercat sa-și ocupe timpul și sa incerce sa nu se mai gandeasca la toate lucrurile rele care i s-au intamplat in ultima vreme, impresara nu-și poate gasi liniștea. Soția lui Reghe este ocupata cu pregatirile…

- Doliu in presa romaneasca! O jurnalista a murit la 49 de ani, dupa o lunga lupta cu o boala necruțatoare, cancer. Laura Catalina Barbu Cimpoeru a murit de cancer la varsta de 49 de ani si a lasat in urma doar suferinta si regrete. Urma sa implineasca in aceasta vara varsta de 50 de ani. In urma ei a…

- Barbara Bush a murit marti, la varsta de 92 de ani. Sotia fostului presedinte al SUA George Bush avea 92 de ani. Anuntul trist a fost facut chiar de familia ei. Barbara Bush a murit dupa o lunga suferința. Aceasta a fost un personaj unic in istorie, care si-a vazut atat sotul, cat si un […] The post…

- Indragita cantareata de muzica populara Ionela Prodan a murit, la spital. Anuntul a fost facut de Anamaria Prodan, fiica ei. Ionela Prodan a murit, dupa ce s-a luptat timp de cateva luni cu o boala crancena, care a macinat-o lent. De la inceputul anului, artista a fost internata in Spitalul Elias. Moartea…