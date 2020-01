Stiri pe aceeasi tema

- Sefa Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA, Nancy Pelosi, a declarat ca aceasta va introduce si va vota in saptamana in curs o rezolutie asupra puterilor militare, pentru a limita actiunile militare ale presedintelui Donald Trump cu privire la Iran, potrivit Agerpres . „Aceasta rezolutie este similara…

- Presedinta Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA, Nancy Pelosi, a declarat ca aceasta va introduce si va vota in saptamana in curs o rezolutie asupra puterilor militare, pentru a limita actiunile militare ale presedintelui Donald Trump cu privire la Iran, informeaza luni Reuters. …

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a cerut joi, prin intermediul unei postari pe Twitter, ca procesul din Senat privind inculparea și eventuala sa demitere sa inceapa „imediat”, informeaza site-ul agenției de presa Reuters.Declarația liderului de la Casa Alba vine in contextul in care…

- Nancy Pelosi, presedinta Camerei Reprezentantilor, a cerut joi redactarea actului de acuzare impotriva lui Donald Trump, suspectat ca a facut presiuni asupra Ucrainei in scopuri personale, informeaza Reuters.

- Presedintia SUA a anuntat, joi, ca asteapta un "proces corect" impotriva presedintelui Donald Trump in Senat, subliniind ca politicienilor "democrati ar trebui sa le fie rusine"."Presedintelui (Camerei Reprezentantilor) Nancy Pelosi si democratilor ar trebui sa le fie rusine. Donald Trump…

- Seful Comisiei pentru serviciile de informatii a Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA, democratul Adam Schiff, a anuntat ca primele audieri publice ale comisiei in cadrul anchetei privind destituirea presedintelui Donald Trump vor incepe saptamana viitoare, transmit dpa si Xinhua. Schiff a indicat…

- Donald Trump a calificat-o miercuri pe sefa democratilor din Congres, Nancy Pelosi, ca fiind un 'politician de joasa speta', potrivit liderilor opozitiei care din acest motiv au pus capat rapid unei reuniuni despre Siria la Casa Alba, noteaza AFP, preluat de Agerpres. 'L-am vazut pe presedinte…

- Casa Alba a informat marti Congresul ca refuza sa coopereze in ancheta in curs in vederea unei eventuale proceduri de destituire vizandu-l pe Donald Trump, considerand ca nu are legitimitate, noteaza AFP. "Dat fiind ca cererea voastra nu are o baza constitutionala legitima sau cel mai…