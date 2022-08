Stiri pe aceeasi tema

- Dupa vizita in Taiwan, Nancy Pelosi a ajuns in peninsula coreeana unde a promis ca va sprijini eforturile ce vizeaza denuclearizarea Coreei de Nord. Președintele Camerei Reprezentanților a SUA, Nancy Pelosi, și omologul sau sud-coreean au promis joi ca vor sprijini eforturile de a susține descurajarea…

- Ministerul de externe de la Beijing a anuntat joi ca ministrul Wang Yi si a anulat o intalnire cu omologul sau nipon, Hayashi Yoshimasa, care ar fi trebuit sa aiba loc la reuniunea ASEAN din Cambodgia, transmite Agerpres.Purtatoarea de cuvant a ministerului, Hua Chunying, a declarat ca partea chineza…

- Președintele Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, spune ca Beijingul nu poate impiedica liderii lumii sa mearga in Taiwan. Declarația a fost facuta dupa vizita sa la Taipei, care a starnit reactii furioase din partea Chinei, relateaza The Guardian.

- Japonia si-a exprimat miercuri "ingrijorarea" fata de "actiunile militare concentrate" anuntate de China ca reactie a vizitei efectuate in Taiwan de presedinta Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA, Nancy Pelosi, transmite AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Rusia intervine fara sa stea pe ganduri și in conflictul dintre China și SUA, ca urmare a vizitei presedintei Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA, Nancy Pelosi in Taiwan. Cu puțin timp in urma, Ministerul rus de Externe a vorbit despre drepturile Chinei de a-și apara suveranitatea, susținand…

- Presedintele american Joe Biden si liderul Chinei, Xi Jinping, sunt asteptati sa discute joi, a declarat o sursa familiarizata cu acest plan, pe fondul noilor tensiuni legate de Taiwan si invazia Rusiei in Ucraina, scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Analiștii afirma ca președintele Chinei, Xi Jinping, a stabilit baza legala pentru o extindere a rolului armatei chineze in alte țari, la doar cateva saptamani dupa ce Beijingul a semnat un pact de securitate cu Insulele Solomon. Cu puține detalii publicate, guvernul de la Beijing a declarat ca a semnat…

- Directorul CIA, Bill Burns, a declarat sambata, 7 mai, ca președintele rus Vladimir Putin iși pune speranțe in cea de-a doua faza a razboiului din Ucraina și considera ca ridicarea mizei in conflictul militar ii va spori sansele sa castige razboiul. „Este intr-o stare de spirit in care nu crede ca-si…