- Daca Rusia iși va dezlanțui forțele pe care le-a adunat in apropierea graniței cu Ucraina pentru a-și invada vecinul, rezultatul ar fi „oribil” și ar duce la pierderi semnificative, afirma generalul Mark Milley. Milley a facut aceste comentarii pe fondul fragilitații Rusiei-SUA. Moscova a cerut NATO…

- Statele Unite sunt pregatite ca, in cazul unui atac al armatei ruse in Ucraina, sa interzica exportul de tehnologie catre Rusia, a anuntat marti un oficial de rang inalt de la Casa Alba, relateaza AFP.

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat joi Rusia ca se va confrunta cu sanctiuni economice si financiare „masive” din partea UE daca va ataca Ucraina, transmite Reuters.

- Tensiunile dintre Moscova și puterile occidentale au ridicat perspectiva unor noi sancțiuni impotriva Rusiei, posibil cele mai severe de pana acum, in cazul unui atac rusesc asupra Ucrainei, transmite Reuters. Saptamana trecuta, democrații din Senatul SUA au dezvaluit un proiect de lege care impune…

- Parlamentul European a adoptat joi o rezolutie prin care condamna actuala concentrare ampla de forțe armate ruse la frontiera ucraineana și cere Guvernului de la Moscova sa își retraga imediat forțele și sa nu mai amenințe țara vecina. În contextul creșterii amenințarilor militare ruse la…

- Franta a avertizat Rusia cu privire la ”consecinte strategice si masive” pe care le va avea o eventuala agresiune rusa in Ucraina, in contextul in care Moscova este acuzata de comasarea a mii de militari la frontiera ruso-ucraneana, relateaza AFP, potrivit news.ro. ”Mesaje ferme au fost transmise…

- Administratia de la Kiev a avertizat, joi, Rusia ca un eventual atac militar asupra Ucrainei ar genera "pierderi politice, economice si umane", astfel ca ar fi prea costisitor, pe fondul temerilor generate de mobilizarea a zeci de mii de militari rusi in apropierea frontierei ucrainene. "Noi…

- Statele Unite ii atentioneaza pe aliatii din Uniunea Europeana ca Rusia ar putea lua in calcul o invazie a Ucrainei pe fondul escaladarii tensiunilor dintre Moscova si blocul comunitar pe tema migrantilor si a stocurilor de energie, a informat Bloomberg, potrivit news.ro . Rusia a negat orice intentii…