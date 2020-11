Stiri pe aceeasi tema

- Firmele mici si mijlocii au primit credite in valoare totala de 15 miliarde de lei programul IMM Invest, a declarat, joi, Dumitru Nancu, director general al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii. El a participat la conferinta online "Afaceri…

- Programul IMM Leasing va debuta in aceasta saptamana, in timp ce IMM Factor va incepe, cel mai probabil, la 1 noiembrie, a anuntat, marti, directorul general al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM), Dumitru Nancu. "Saptamana aceasta…

Programul IMM Leasing va debuta in aceasta saptamana, in timp ce IMM Factor va incepe, cel mai probabil, la 1 noiembrie, a anuntat, marti, directorul general al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM), Dumitru Nancu."Saptamana aceasta debuteaza…

- Un numar de 20.000 de credite in valoare de 14 miliarde de lei au fost acordate pana in acest moment prin Programul IMM Invest, a declarat, marti, intr-o videoconferinta organizata de Grupul Bursa, directorul general al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii…

- "Institutiile financiare nebancare inregistrate in Registrul Special tinut de BNR, care doresc sa se inroleze in program, sunt invitate sa transmita FNGCIMM alaturi de intentia de inscriere in program, solicitarile pentru alocarea de plafoane de garantare in functie de nivelul estimat al finantarilor…

- Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii invita institutiile financiare nebancare sa participe in noul program guvernamental de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE. Perioada inscrierii in program este cuprinsa…

- Firmele au accesat credite in valoare de 12,047 miliarde lei prin programul IMM Invest, 51% din valoarea imprumuturilor acordate fiind pentru investitii, respectiv 6,144 miliarde de lei, a declarat Dumitru Nancu, directorul general al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile…

