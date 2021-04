Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 200 de cereri pe zi sunt transmise pentru a primi garantii in Programul „Noua Casa”, a anuntat, miercuri, directorul general al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM), Dumitru Nancu. „Programul „Noua Casa” a fost rebranduit in 2020 si l-am flexibilizat. Cu toate…

- ​Antreprenorii se pot înscrie deja în platforma online a programului IMM Invest, dar bancile vor putea sa încarce dosarele în aplicația Fondului de garantare începând de lunea viitoare, a declarat, miercuri, directorul Fondului Național de Garnatare a Creditelor pentru…

- IMM Invest a fost si este cel mai important program pentru intreprinderile mici si mijlocii, iar anul trecut a fost accesat de 25.586 de IMM-uri, a declarat, miercuri, directorul general al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Dumitru Nancu. "IMM Invest a fost si…

- Companiile mici și mijlocii pot accesa credite de pana la 5 milioane lei dupa Guvernul Romaniei a publicat, in Monitorul Oficial, normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgența privind aprobarea Programului IMM Factor. Conform normelor, valoarea maxima a plafonului de garantare este 5 milioane…

- Veste proasta pentru tinerii care vor sa achizitioneze o locuinta in anul 2021 prin programul "Noua Casa" .Programul "Noua Casa" va avea in acest an un plafon mai mic fata de anul trecut, scrie observatornews.ro.In acest an, plafonul este de 1,5 miliarde de lei, cu 500.000 lei mai putin decat anul trecut,…

- Programul "Noua Casa" va avea in acest an un plafon de 1,5 miliarde de lei, in scadere fata de 2 miliarde de lei cat a fost in 2020, a anuntat vineri Cristian Paun, presedintele Consiliului de Administratie al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM),…

- Fondul de garantare a acordat anul trecut, prin programul IMM Invest, garantii de 14 miliarde de lei pentru credite bancare pe care companiile trebuie sa le returneze, numarul firmelor finantate de catre banci prin acest program fiind de aproximativ 25.000, a afirmat vineri Cristian Paun, presedintele…