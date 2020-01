Stiri pe aceeasi tema

- Trenuri Regio sunt anulate astazi in judetele Braila, Buzau, Vrancea si Galati din cauza unui protest la o societate comerciala (privata) care asigura reparatii pentru operatorul feroviar de stat CFR Calatori. Pana la acest moment NU sunt afectate trenuri Inter Regio care asigura legatura intre Bucuresti…

- In urma cu putin timp s-a produs un nou cutremur in zona seismica Vrancea. Cutremurul transmis de INCDFP s-a produs la ora locala 12.54 si a inregistrat o magnitudine de 3,7 grade pe scara Richter. Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului transmite adancimea de 136 de…

- Un cutremur cu magnitudinea 2.9 a fost inregistrat de seismografele Institutlui National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, la ora 21:32:36 in judetul Vrancea, la adancimea de 82 km.Epicentrul a fost localizat la 71 km E de Brasov, 92 km NE de Ploiesti, 101 km S de Bacau, 122 km V de…

- Doua cutremure s au produs, miercuri dimineata, in zona seinsmica Vrancea, la un interval de aproximativ jumatate de ora.Potrivit INFP, in ziua de 18 decembrie, ora 05:55 ora locala a Romaniei s a produs in zona ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur cu magnitudinea ml 3.2, la adancimea de 126 km.Cutremurul…

- Voluntarii sunt acei oameni care aleg sa faca ceva pentru ceilalți fara sa ceara in schimb foloase materiale sau de orice fel. Singurul beneficiu pe care il primesc aceste persoane sunt zambetele de pe chipurile celor carora au reușit sa le faca un bine. Cu ocazia Zilei Internaționale a Voluntarului,…

- O echipa de campanie a PSD a fost fugarita cu maceta de un barbat, in Braila, scrie Antena 3. Cei trei membrii ai partidului, care imparteau pliante, au fost alergati prin intersectii si pe strazi...

- Un cutremur cu magnitudinea 3,8 pe scara Richter s-a produs marti seara, la ora locala 23:23, in zona seismica Vrancea, informeaza Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Acesta a fost cel de-al patrulea seism din ultimele 24 de ore. Seismul s-a produs la o adancime de…

- Un cutremur mare a avut loc azi dimineata in Romania, la ora 04:32 (ora locala a Romaniei), in zona seismica Vrancea. In ziua de 29 Octombrie 2019 s-a produs un cutremur cu magnitudinea 3.4, la adancimea de 170km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 65km E de Brasov, 93km N de Ploiesti,…