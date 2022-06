Stiri pe aceeasi tema

- Unsprezece exemplare de rinocer negru au fost braconate in luna iunie in Parcul National Etosha din Namibia, a declarat marti purtatorul de cuvant al Ministerului Mediului, Padurilor si Turismului din aceasta tara, Romeo Muyunda, informeaza agentia Xinhua. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Asociația Intreprinzatorilor Maramureș in colaborare cu Asociația Economica Germano-Romana pentru Regiunea de Nord Vest și Asociația Camera Meșteșugarilor din Satu Mare, Federația Patronilor Bihor, Organizația Patronilor Salaj, sub egida Uniunii Naționale a Patronatului Roman, organizeaza „Business…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, a afirmat marti ca Romania are foarte multi cetateni turisti sau neturisti, iresponsabili, care nu tin cont de regulile bunului simt, dar nici de lege, abandonand deseuri peste tot.Lansam astazi inca o campanie prin care ne propunem sa transformam…

- Acum cateva zile, pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor (MMAP) a fost publicata Hotararea nr. 4 a Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestiera. Potrivit listei, din anul 2019, și-au pierdut certificatul de atestare la nivel național un numar…

- Mai sunt cateva zile pana la finalul Campaniei Naționale ”Curațam Romania!”, campanie care se desfașoara in perioada 4 aprilie 2022 - 4 mai 2022, la inițiativa Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor, sub sloganul „Vrem o țara fara deșeuri abandonate!”.

- Elevii vor putea participa pe parcursul lunii aprilie la Campania Nationala „Curatam Romania!”, care are ca obiectiv formarea de atitudini si perceptii privind protectia mediului, potrivit Agerpres. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, si chestorul…

- Guvernul a finalizat toata legislatia cu privire la acordarea tichetelor de vacanta din acest an, iar institutiile publice pot incepe sa le emita, a afirmat, marti, ministrul Turismului, Daniel Cadariu, intr-o conferinta de profil. „Din punctul nostru de vedere, al ministerului, noi ne-am facut treaba…

- Primaria Municipiului Sebeș a depus proiectul „STAȚII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL SEBEȘ” pentru obținerea unei finanțari nerambursabile in cadrul „Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele…