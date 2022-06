Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis joi o avertizare Cod galben pentru intervalul orar 12.00 – 23.00, in 28 de judete din tara. Cantitatile de apa vor depasi pe 30 l/mp si izolat 40 l/mp. Avertizarea Cod galben vizeaza judetele Satu Mare, Maramures, Salaj, Bihor, Cluj, Alba, Arad, Timis, Hunedoara, Caras Severin,…

- In urma celor peste 200 de percheziții, efectuate, la data de 25.05.2022, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Calarasi impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Calarași, au ridicat…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Calarasi impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Calarași efectueaza un numar de peste 200 de percheziții domiciliare pe raza județelor Alba,…

- Meteorologii au emis joi dimineata avertizari Cod portocaliu de ploi pentru 5 judete din Moldova si Cod galben in alte 25 de judete din tara. Potrivit ANM, Codul portocaliu vizeaza judetele Suceava, Botosani, Neamt, Iasi si Bacau. In aceste zone vor fi ploi abundente si se vor acumula cantitati de apa…

- Hidrologii au emis, miercuri, o atentionare Cod galben vizand bazinele raurilor Viseu, Iza, Somes, Crisul Repede, Crisul Negru, Crisul Alb, Mures, Bega, Timis, Barzava, Caras, Jiu, Olt, Arges, Ialomita, Siret.

- Avertizare METEO: Cod galben de ploi, vijelii, grindina și descarcari electrice in Alba și alte 26 de județe, pana la ora 21,00 Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de ploi și vijelii valabila pana luni seara in mai multe județe din Transilvania, Maramureș și Moldova. Potrivit ANM; sunt vizate…

- VIDEO: Iarna s-a intors in forța. Ninsori abundente in centrul țarii, de Florii. Se circula cu greutate pe mai multe șosele Iarna s-a intors in forța, de Florii. Ninge abundent pe toate drumurile naționale din zonele montane aflate in sudul și sud-estul Transilvaniei. Probleme sunt și pe DN 67C – Transalpina,…

- Meteorologii au emis vineri un cod galben de vant cu rafale de 65 km/ora, valabil Bucuresti si in 21 de judete pana vineri seara. La munte vantul va sufla cu 100 km/ora. Vineri intre orele 10.00 – 20.00, temporar vantul va avea intensificari local in Moldova si Muntenia, unde vor fi rafale de peste…