- Echipa nationala a Poloniei a suferit un nou esec duminica, pierzind in deplasare, scor 0-2, meciul disputat in compania echipei nationale a Albaniei, in grupa E a calificarilor pentru Euro 2024. In grupa B, Tarile de Jos au invins Irlanda, la Dublin, scor 2-1, informeaza news.ro.Cu Lewandowski capitan,…

- Președinta Maia Sandu condamna ferm atacul rus asupra infrastructurii portuare din regiunea Odesa, menționand ca Federația Rusa trebuie trasa la raspundere, iar intre timp țara sa este alaturi de Ucraina.

- O boala rara a lasat-o fara un picior, la doar 36 de ani. Este povestea de viața a Tatianei Bezerdic din Chișinau, fosta invațatoare, care in adolescenta s-a imbolnavit brusc, iar peste un timp, medicii au constatat ca sufera de maladia crunta, supranumita „picior de elefant”. Femeia a relatat, intr-un…

- Dinu Țurcanu, președintele raionului Orhei, care este și unul din liderii protestelor antiguvernamentale de la Chișinau, a fost prin baut la volan. Acesta avea o alcoolemie in aerul expirat de aproape 4 ori mai mare decat cea admisa de lege.

- In cele doua luni de vara, Parlamentul R. Moldova a primit in vizita peste 700 de oaspeți atit din țara, cit și de peste hotare. Potrivit unor date informative emise de catre reprezentanții instituției parlamentare, in aceasta saptamina cladirea Legislativului a fost vizitata de catre: copiii de la…

- Un ansamblu simfonic extraordinar, alcatuit din Orchestra Naționala de Tineret a Germaniei, Orchestra Simfonica de Tineret a Ucrainei și Orchestra Naționala de Tineret a Republicii... The post Orchestrele Naționale de Tineret din Germania, Ucraina și Moldova, in concert la Arad appeared first on Special…

- Autoritatile Republicii Moldova au decis miercuri sa echivaleze numarul personalului diplomatic, administrativ, tehnic si de serviciu al Federatiei Ruse care activeaza in R.Moldova cu cel al R.

- In prezent, funcționeaza unitațile 1 și 2 de la Centrala nuclear-electrica de la Cernavoda, care asigura 18% din consumul de energie din Romania, transmite Radio Europa Libera. Autoritațile de la Chișinau anunța ca examineaza posibilitatea ca R. Moldova sa investeasca in Centrala nuclear-electrica…