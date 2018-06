Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a anunțat ca va investi 265 de milioane de euro din Fondul de coeziune pentru a construi o autostrada care va lega Ungaria de Romania. E vorba despre o noua secțiune a autostrazii M4 care va permite strabatarea distanței de la Budapesta pana la granița cu Romania in doua ore și 40…

- Partidul Socialist Muncitoresc din Spania (PSOE), prima formatiune de opozitie spaniola, a depus vineri o motiune de cenzura impotriva guvernului condus de premierul Mariano Rajoy, la o zi dupa condamnarea Partidului Popular (PP, de dreapta, la putere) intr-un spectaculos dosar de coruptie, informeaza…

- Comisarul European pentru politica regionala, Corina Crețu, s-a plans marți, la Bacau, ca autoritațile romane nu au depus niciun proiect major de infrastructura pentru zona Moldovei, oficialul european invitand Guvernul sa-i ceara bani europeni pentru construcția unei autostrazi Targu Mureș - Iași.…

- CSM București va juca in Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin, de la Budepesta, de pe 12 și 13 mai. In semifinale, campioana Romaniei va intalni Gyor. Inainte de Final Four, fanii romani au facut scandal din cauza biletelor la meciurile de la Budapesta. Poliția din Ungaria considera evenimentul…

- In urma cu cateva saptamani, a fost prezentat in Grecia un proiect de lege cu privire la cainii fara stapan. Dupa protestele puternice ale organizatiilor pentru protectia animalelor si numarul urias de semnaturi stranse impotriva proiectului de lege, ministrul de resort l-a retras pentru a-l redepune…

- Miza alegerilor parlamentare care se desfasoara duminica in Ungaria este viitorul tarii, a declarat premierul in exercitiu Viktor Orban, dupa ce a votat intr-un cartier select din Budapesta in cursul diminetii. "Noi alegem nu doar partide, un guvern si un prim-ministru, ci votam si pentru un viitor",…

- Slovenia a transmis Comisiei Europene o scrisoare despre disputa ei privind delimitarea frontierei cu Croatia vecina, a confirmat vineri executivul comunitar, fiind initiat astfel procesul aducerii acestui diferend in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), transmite agentia DPA.Guvernul…

- Vor fi expuse lucrari de grafica și pictura semnate de respectatul artist aradean, ce vor putea fi vizitate pana pe data de 25 martie 2018. Expoziția este organizata de Asociația Kolcsey, cu sprijinul Primariei Municipiului Arad, prin Centrul Municipal de Cultura. Ioan Emil Kett-Groza, nascut…