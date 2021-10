Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) va trebui sa verifice in fiecare luna 7 milioane de facturi ale consumatorilor de electricitate si gaze naturale, dupa ce va produce efecte ordonanta Guvernului privind compensarea facturilor la energie, a declarat, marti, vicepresedintele…

- Vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei, Zoltan Nagy-Bege, a declarat marti ca se asteapta ca Executivul comunitar sa recomande eliminarea a doua taxe din factura de energie electrica – taxa pentru certificate verzi si bonusul pentru cogenerare, scrie Digi24 . „Am…

- Orice intarziere la plata pe care Guvernul ar inregistra-o catre furnizorii de gaze naturale si de electricitate in cadrul masurii de compensare a facturilor consumatorilor ii pune in risc de faliment pe anumiti furnizori de energie, a declarat, marti, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare…

- Consumatorii sunt nevoiti sa incheie contracte pentru aceasta iarna la un pret inspaimantator de mare, urmand sa vada ulterior daca se incadreaza in categoria de consum pana la care Guvernul va acorda ajutoare, a afirmat, joi, Zoltan Nagy-Bege, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare…

- Vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), Zoltan Nagy-Bege, le-a recomandat joi clientilor casnici de energie electrica care nu au semnat pana in prezent un contract pe piata concurentiala sa semneze in lunile noiembrie sau decembrie noul contract. El susține…

- Mecanismul de compensare a facturilor clientilor casnici de energie anuntat de Guvern acopera aproape toti consumatorii de energie electrica din tara si peste jumatate dintre consumatorii de gaze naturale, a declarat, miercuri, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei…

- ANRE- Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei – a facut un anunț crunt pentru romani. Vicepreședintele ANRE a spus ce se va intampla cu prețul gazelor in aceasta iarna. ANRE, anunt crunt pentru romani. La ce pret vor ajunge gazele In contextul in care asistam la tot mai multe cazuri…

- Potrivit ordonanței, debranțarile pot incepe din data de 30 noiembrie, ceea ce ar insemna ca numeroși romani risca sa ramana fara gaze și energie electrica exact cand incepe sezonul rece.„Sistarea prestarii serviciilor in domeniile energie electrica si/sau de gaze naturale corespunzatoare neachitarii…