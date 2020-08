Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca Ministerul Sanatații va rezilia luni contractul cu firma care trebuia sa livreze maștile pentru persoanele vulnerabile, daca aceasta nu va aduce materialele de protecție, potrivit Mediafax."Saptamana urmatoare urmeaza ca Ministerul Sanatații sa ia o decizie, care…

- Orban: "Am convingerea ca Ministerul Sanatatii va finaliza licitatia si mastile vor ajunge la persoanele vulnerabile pentru care am prevazut banii respectivi si i am alocat din Fondul de rezerva al Guvernuluildquo;. Premierul Ludovic Orban a declarat, duminica, referindu se la licitatia pentru mastile…

- Șeful Executivului a declarat duminica, in Gorj, ca Ministerul Sanatații va rezilia luni contractul cu firma care trebuia sa livreze maștile pentru persoanele vulnerabile, daca aceasta nu va aduce materialele de protecție.

- Premierul Ludovic Orban a declarat, duminica, in Gorj, ca Ministerul Samatații va rezilia luni contractul cu firma care trebuia sa livreze maștile pentru persoanele vulnerabile, daca aceasta nu va aduce...

- Afaceristul canadian Michael Topolinski, patronul firmei Naguma Medical Supply, nu a livrat cele 115 milioane de masti medicale contractate de Ministerul Sanatatii pentru suma de 73,6 milioane lei. Nici macar nu a depus garantia de buna executie ceruta de minister. Asta, desi termenii contractuali au…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca licitatia de la Ministerul Sanatatii care viza achizitionarea de masti pentru persoanele defavorizate a fost contestata si apoi atacata la Curtea de Apel de catre o firma "abonata a Primariei Capitalei", iar modul in care a depus aceste contestatii indica faptul…

- In acest scop, Guvernul a suplimentat bugetul Ministerului Sanatatii, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, cu 230 de milioane de lei. Conform invitatiei de participare la achizitie, Ministerul Sanatatii intentioneaza sa cumpere intre 90 si 115 milioane de masti de protectie faciala,…

- Aproape 4,5 milioane de masti de protectie sunt necesare pentru persoanele si familiile din judetul Iasi care provin din medii defavorizate, a anuntat, marti, purtatorul de cuvant al DSP Iasi, Marius Voicescu, in urma centralizarii datelor primite de la cele 98 de primarii din judet. Mai exact, sunt…