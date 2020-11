Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a deplasat mai multe lansatoare de rachete montate pe camioane in coridorul terestru Lacin pe care il controleaza intre Armenia si enclava Nagorno-Karabah, in timp ce fortele sale de mentinere a pacii actioneaza pentru a securiza zona in urma acordului incheiat saptamana trecuta, informeaza…

- Turcia a salutat marti "cuceririle importante" ale Azerbaidjanului in fata Armeniei in Nagorno-Karabah, la o zi dupa semnarea unui acord pentru incetarea ostilitatilor mediat de Rusia, informeaza AFP, potrivit AGERPRES. "Azerbaidjanul a inregistrat cuceriri importante pe teren si la masa negocierilor.…

- Uniunea Europeana își exprima „îngrijorarea extrema” în urma încalcarilor armistițiului din Nagorno-Karabah, a declarat duminica șeful diplomației sale, Josep Borrell, relateaza AFP."Constatam cu extrema îngrijorare relatarile privind continuarea activitaților…

- Ministrul de externe azer Ceyhun Bayramov se deplaseaza joi la Geneva pentru o intrevedere cu mediatorul international in conflictul din Nagorno-Karabah, dar nu va avea loc nicio intalnire cu reprezentanti ai Armeniei, relateaza AFP. ''Obiectivul vizitei este de a-i intalni pe copresedintii…

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a cerut, luni, incetarea confruntarilor militare dintre Armenia si Azerbaidjan pentru controlul asupra regiunii separatiste Nagorno-Karabah, informeaza agentia Reuters, potrivit Agerpres."Este extrem de important sa transmitem un mesaj clar tuturor…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, s-a declarat "incantat" ca summitul Consiliului European are o agenda "geostrategica" si a evocat necesitatea ca Uniunea Europeana sa isi consolideze autonomia, potrivit Mediafax."Sunt incantat sa purtam o discutie geostrategica", a afirmat Emmanuel Macron,…

- Uniunea Europeana a lansat duminica un apel la incetarea imediata a ostilitatilor in regiunea Nagorno-Karabah si la revenirea Armeniei si a Azerbaidjanului la masa negocierilor, transmite AFP, potrivit Agerpres.''Informatiile privind ostilitatile din Nagorno-Karabah sunt sursa celor mai grave…