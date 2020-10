Stiri pe aceeasi tema

- Orasul Stepanakert, capitala regiunii Nagorno Karabah, aflata sub controlul separatistilor armeni, a fost sambata, 10 octombrie, tinta unor bombardamente, in pofida armistitiului teoretic intrat in vigoare in cursul zilei, a transmis un corespondent al agentiei France Presse aflat la fata locului, noteaza…

- Armenia si Azerbaidjan s-au acuzat sambata reciproc de incalcarea armistitiului, la scurt timp dupa ce acesta a intrat in vigoare la ora 08:00 GMT, potrivit agentiei DPA. Atacurile armene dupa intrarea in vigoare a incetarii focului au primit o riposta din partea trupelor azere, a declarat Hikmat Hajiyev,…

- Rusia si-a exprimat duminica ingrijorarea cu privire la cresterea numarului de victime in randul populatiei civile in conflictul dintre fortele separatiste armene in Nagorno-Karabah si armata azera pentru a opta zi consecutiv, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Ministrul de externe rus, Serghei…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a respins, joi seara, apelul Statelor Unite, Rusiei si Frantei de incetare a confruntarilor in regiunea Nagorno-Karabah, acuzand cele trei tari ca au neglijat zeci de ani conflictul dintre Armenia si Azerbaidjan."Dat fiind ca Statele Unite, Rusia…