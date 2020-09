Nagorno-Karabah: UE consideră 'inacceptabile' ingerinţele externe Escaladarea luptelor in Nagorno-Karabah este 'foarte preocupanta', iar orice ingerinta este 'inacceptabila', a declarat luni purtatorul de cuvant al sefului diplomatiei europene Josep Borrell, transmite AFP. 'Nicio ingerinta nu este acceptabila' in acest conflict, iar 'escaladarea este foarte preocupanta, pentru ca poate avea consecinte grave pentru stabilitatea regiunii', a afirmat Peter Stano, intr-un briefing de presa la Bruxelles. 'Inaltul Reprezentant Josep Borrell a discutat prin telefon cu ministrii de externe armean si azer si doreste sa contacteze fiecare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

