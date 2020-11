Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, a declarat ca Baku este gata sa convina asupra incetarii focului in Nagorno-Karabah. „Da, sintem gata. Am spus asta de mai multe ori. Sintem pregatiți astazi sa convenim asupra incetarii focului. Dar, in același timp, Armenia, Primul sau ministru trebuie sa…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, si omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, au indemnat miercuri la "eforturi solidare" pentru a pune capat luptelor in Nagorno-Karabah, a informat Kremlinul intr-un comunicat, noteaza AFP, potrivit AGERPRES.In cursul unei discutii telefonice, cei doi lideri…

- Erdogan mai face un anunț referitor la descoperirea de gaze din Marea Neagra, langa apele teritoriale romanești. Turcia ar putea deveni independenta energetic Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca va face un nou anunt privind marimea zacamintelor de gaz pe care tara sa le-a descoperit…

- In pofida armistițiului intrat in vigoare sambata la pranz – la care au ajuns șefii diplomatiilor azera și armeana la o intalnire la Moscova, la inițiativa lui Vladimir Putin – Armenia și Azerbaidjan au continuat inca din prima primele ore sa comita acte de incalcare a ințelegerii lor. Astfel, orasul…

- "Liderul turc Recep Tayyip Erdogan este persoana care a orchestrat noua escaladare a tensiunilor din Nagorno Karabah", a declarat președintele sirian Bashar Asad pentru presa locala "Lasați-ma sa vorbesc sincer și clar. Erdogan sprijina teroriștii din Siria și Libia, el a fost principalul instigator…

- Franta, Rusia si SUA au cerut joi o incetare a focului imediata intre Azerbaidjan si fortele etnicilor armeni din Nagorno-Karabah, indemnand partile beligerante sa revina fara intarziere la masa negocierilor, relateaza Reuters si AFP.

- Franta, Rusia si SUA au cerut joi o incetare a focului imediata intre Azerbaidjan si fortele etnicilor armeni din Nagorno-Karabah, indemnand partile beligerante sa revina fara intarziere la masa negocierilor, relateaza Reuters si AFP.

- Rusia s-a oferit sa gazduiasca discutiile privind incetarea focului dintre fortele azere si cele armene din regiunea Nagorno-Karabakh. Ministrul de externe Serghei Lavrov i-a sunat pe cei doi omologi ai sai si le-a lansat oferta, informeaza Mediafax.Miercuri, Ministerul de Externe rus a declarat…