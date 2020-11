Nagorno-Karabah: Rusia mută lansatoare de rachete în coridorul Lacin Rusia a deplasat mai multe lansatoare de rachete montate pe camioane in coridorul terestru Lacin pe care il controleaza intre Armenia si enclava Nagorno-Karabah, in timp ce fortele sale de mentinere a pacii actioneaza pentru a securiza zona in urma acordului incheiat saptamana trecuta, informeaza Reuters.



Moscova a mediat incetarea luptelor, care au durat sase saptamani, intre Azerbaidjan si fortele etnice armene din regiunea separatista Nagorno-Karabah, acord care a determinat trimiterea a aproximativ 2.000 de soldati in cadrul misiunii de mentinere a pacii, proces aflat in desfasurare.

Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

