- Tergiversarea reluarii procesului de negocieri intre parțile participante la conflictul din Nagorno-Karabah ar fi incorecta. Acest lucru a fost declarat luni de catre ministrul Afacerilor Externe al FR, Serghei Lavrov, in cadrul unei conferințe de presa comune cu șeful MAE al Armeniei, Zograb Mnațkanean.…

- Președintele rus Vladimir Putin a vorbit intr-un interviu despre opiniile sale cu privire la principalele probleme de pe ordinea de zi, relateaza IZ.ru.Putin a numit evenimentele din Nagorno-Karabah o adevarata tragedie. Potrivit acestuia, Armenia, Azerbaidjanul și Karabah sunt locuri in care…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a lansat luni, cu prilejul unei discutii telefonice cu premierul armean, Nikol Pashinyan, un apel la incetarea "imediata" a luptelor din Nagorno-Karabah, in cea de-a noua zi de confruntari in separatisti armeni si armata azera, scrie AFP. "Vladimir Putin…

- Vladimir Putin, Emmanuel Macron si Donald Trump au publicat joi un text comun in care indeamna Armenia si Azerbaidjanul sa puna capat conflictului armat in enclava separatista azera Nagorno Karabah, in care armata azera se afla in prezent intr-o ofensiva impotriva acestei mici republici nerecunoscute…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut luni incetarea „ocupatiei” armene in regiunea Nagorno-Karabah, pentru a pune capat luptelor dintre separatistii sustinuti de Armenia si fortele azere, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Lupte acerbe se dau intre forțele armene și azere pentru regiunea Nagorno-Karabakh,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a indemnat luni la sfarsitul ”ocupatiei” armene in Nagorno Karabah, in vederea incetarii confruntarilor armate sangeroase intre separatisti sustinuti de Armenia si forte azere, relateaza AFP, potrivit news.ro.”A venit timpul ca aceasta criza care a inceput…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a indemnat luni la sfarsitul „ocupatiei” armene in Nagorno-Karabah, in vederea incetarii confruntarilor armate sangeroase intre separatisti sustinuti de Armenia si forte azere, relateaza AFP.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a cerut duminica incetarea noilor confruntari dintre separatistii din Nagorno-Karabah, sustinuti de Erevan, si fortele azere, cele mai grave din regiune din 2016, informeaza AFP."Este important sa depunem toate eforturile necesare pentru a evita o escaladare…