- Ministrii de externe ai Armeniei si Azerbaidjanului au convenit vineri sa adopte masuri urgente in cadrul negocierilor privind solutionarea conflictului din Nagorno-Karabah, unde sute de persoane au fost ucise in luptele ce dureaza de mai bine de o luna, informeaza Reuters. Sefii diplomatiilor celor…

- Uniunea Europeana a declarat joi ca escaladarea conflictului din Nagorno-Karabah este inacceptabila si a indemnat la noi negocieri de pace, in conditiile in care Armenia si Azerbaidjan se acuza din nou reciproc de bombardamente in si langa enclava muntoasa, informeaza Reuters, citata de AGERPRES.Biroul…

- Armenia a recunoscut ca fortele din enclava separatista azera Nagorno Karabah s-au retras dintr-un oras considerat strategic, situat intre enclava si frontiera iraniana, o retragere considerata o victorie militara a Azerbaidjanului, in contextul in care au esuat deja mai multe armistitii, relateaza…

- ​Bilanțul morților dupa reizbucnirea, la sfârșitul lunii septembrie, a conflictului armat între Azerbaidjan și separatistii armeni din autoproclamata republica Nagorno-Karabah „se apropie de 5.000”, a declarat joi președintele rus Vladimir Putin, potrivit AFP.„Potrivit…

- Presedintele azer Ilham Aliev a declarat vineri ca este gata sa revina la masa negocierilor asupra Nagorno-Karabah, dar ca nu va face nicio concesie Armeniei si ca nicio alta tara nu ar putea influenta vointa Azerbaidjanului in acest conflict, informeaza Reuters. Totodata, Aliev a spus, intr-un discurs…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a respins, joi seara, apelul Statelor Unite, Rusiei si Frantei de incetare a confruntarilor in regiunea Nagorno-Karabah, acuzand cele trei tari ca au neglijat zeci de ani conflictul dintre Armenia si Azerbaidjan."Dat fiind ca Statele Unite, Rusia…

- Presedintele rus Vladimir Putin a lansat marti un apel la retinere partilor beligerante in conflictul din regiunea disputata Nagorno-Karabah, in cadrul unei convorbiri cu premierul armean Nikol Pashinyan, potrivit unui comunicat difuzat de Kremlin, relateaza Reuters. Putin a subliniat necesitatea urgenta…

- Armenia a declarat legea martiala si a dispus o mobilizare totala a armatei in urma confruntarilor din regiunea Nagorno-Karabah cu Azerbaidjanul, a anuntat duminica premierul armean Nikol Pashinyan, transmit Reuters si AFP. ''Sustinem ferm statul nostru, armata noastra si vom invinge. Traiasca…