Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat joi ca dispune de informatii ”sigure” cu privire la prezenta unor ”combatanti sirieni din grupari jihadiste” in enclava separatista azera Nagorno Karabah, teatrul unor confruntari armate sangeroase intre armeni si azeri, relateaza AFP, potrivit news.ro.”in…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a atacat joi pe omologul sau francez Emmanuel Macron, spunand ca acesta este un "ambitios incapabil", din cauza sprijinului sau ferm pentru Grecia in criza cu Turcia din Mediterana de Est, potrivit AFP. Intr-o videoconferinta cu liderii locali ai partidului sau,…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, l-a avertizat pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, „sa nu caute cearta cu Turcia”, relateaza AFP. Intre timp, tensiunea dintre cele doua parți atinge cote...

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a avertizat sambata pe omologul sau francez Emmanuel Macron "sa nu caute cearta cu Turcia", in timp ce tensiunea creste intre cele doua tari in legatura cu situatia din Mediterana orientala, informeaza AFP.Citește și: EXCLUSIV - 22 de primari PSD și 3…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a avertizat sambata pe omologul sau francez Emmanuel Macron "sa nu caute cearta cu Turcia", in timp ce tensiunea creste intre cele doua tari in legatura cu situatia din Mediterana orientala, informeaza AFP. "Nu cautati cearta cu poporul turc, nu cautati cearta…

- Turcia a denuntat joi declaratiile "arogante" ale presedintelui francez Emmanuel Macron, care a criticat actiunile Ankarei in estul Mediteranei, si l-a acuzat pe liderul francez ca "pune in pericol" interesele Europei, informeaza AFP."Presedintele francez Emmanuel Macron a facut inca o data…

- Turcia a denuntat joi declaratiile "arogante" ale presedintelui francez Emmanuel Macron, care a criticat actiunile Ankarei in estul Mediteranei, si l-a acuzat pe liderul francez ca "pune in pericol" interesele Europei, informeaza AFP. "Presedintele francez Emmanuel Macron a facut inca o data declaratii…

- Presedintele Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), Robert Spano, a facut apel joi la Ankara sa puna in aplicare deciziile Curtii, in cadrul unei vizite in Turcia care atrage critici din cauza incalcarilor asupra drepturilor omului de care este acuzat regimul turc, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.In…