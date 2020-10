Stiri pe aceeasi tema

- In virtutea obligatiilor care ii revin in baza Organizatiei Tratatului de Securitate Colectiva (OTSC), Rusia poate apara Armenia numai in cazul unui pericol extern, iar aceste obligatii nu se extind si asupra Nagorno-Karabah, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov,…

- Turcia trebuie sa fie implicata in procesul de pace din Nagorno-Karabah - regiune din Azerbaidjan populata majoritar de etnici armeni - dupa o potentiala incetare a focului, a sustinut presedintele azer Ilham Aliev intr-un interviu acordat luni postului de televiziune turc TRT Haber, informeaza agentia…

- Turcia trebuie sa fie implicata in procesul de pace din Nagorno-Karabah - regiune din Azerbaidjan populata majoritar de etnici armeni - dupa o potentiala incetare a focului, a sustinut presedintele azer Ilham Aliev intr-un interviu acordat luni postului de televiziune turc TRT Haber, informeaza agentia…

- Presedintele azer, Ilham Aliev a cerut duminica retragerea fortelor armene din Nagorno-Karabah, in a opta zi a luptelor care au loc in aceasta enclava intre separatistii armeni si armata azera, apreciind ca autoritatile de la Erevan trebuie sa-si ceara scuze, relateaza AFP, potrivit Agerpres.''Am…

- Presedintele azer Ilham Aliev a cerut duminica Armeniei un program de retragere din enclava Nagorno-Karabah si din teritoriile azere inconjuratoare, afirmand ca Azerbaidjanul nu va opri actiunile militare pana nu se va intampla acest lucru, transmite Reuters.

- Fortele armate ale Armeniei au lansat duminica seara un atac cu racheta impotriva orasului industrial azer Mingacevir, conform declaratiei consilierului prezidential azer Hikmet Hajiyev, transmite Reuters. "In Mingacevir se afla un rezervor de apa si o centrala electrica importanta. Expresie…

- Armata azera apara integritatea teritoriala a Azerbaidjanului. Armenia este un stat ocupant și acestei ocupații va fi pus capat. Karabah este Azerbaidjan! Declarația a fost facuta in adresarea sa catre națiune de catre Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, menționind ca in ultimul timp provocarile…

- Excelența Sa, Dr. Huseyn N. NAJAFOV, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Azerbaidjan in Romania La mijlocul lunii iulie, in urma unor conflicte armate in zona Nagorno-Karabah, atat Armenia, cat și Azerbaidjan, au anunțat victime in randul soldaților. Info Sud-Est a consemnat interviuri…