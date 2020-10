Nagorno-Karabah: Preşedintele azer cere răzbunare pentru 13 civili ucişi în Azerbaidjan Azerbaidjanul a jurat sambata "sa razbune" moartea a 13 civili in bombardamentul din timpul noptii la Ganja, al doilea oras ca marime al tarii, intr-o noua escaladare a conflictului din Nagorno-Karabah intre azeri si separatistii armeni, relateaza AFP.



Cu cateva ore inainte de loviturile asupra Gandja, tiruri dinspre Azerbaidjan vizasera capitala separatistilor Stepanakert si orasul Susa din Nagorno-Karabah, din care majoritatea locuitorilor s-au refugiat dupa relansarea ostilitatilor la 27 septembrie.



Aceste bombardamente, precum si luptele de pe linia frontului, marturisesc



