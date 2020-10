Nagorno-Karabah: ONU cere ''încetarea imediată a focului'' (Bachelet) Inaltul comisar al ONU pentru drepturile omului a cerut vineri partilor beligerante din Nagorno-Karabah, unde persista lupte intense, sa se ajunga urgent la o incetare a focului, relateaza AFP. Intr-un comunicat, Michelle Bachelet considera ''foarte ingrijorator faptul ca in ultimele zile zone populate ar fi fost vizate si bombardate cu arme grele in zona de conflict si in imprejurimile sale'' si solicita ''incetarea focului urgent in fata impactului asupra civililor''. Din 27 septembrie, etnici armeni din Nagorno-Karabah si fortele azere se confrunta din nou in… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

