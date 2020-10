Nagorno-Karabah: Luptele s-au intensificat sâmbătă pe front Luptele dintre armeni si azeri s-au intensificat sambata pe cea mai mare parte a frontului din Nagorno-Karabah, Armenia recunoscand pierderi importante in randul separatistilor, transmite AFP. Armenia se confrunta cu "poate cel mai decisiv moment din istoria sa", a declarat sambata premierul Nikol Pasinian intr-o interventie televizata. O rugaciune nationala pentru Nagorno-Karabah si aparatorii sai a avut loc sambata seara in toate bisericile din Armenia si din diaspora. In a saptea zi de ostilitati din enclava pe care Azerbaidjan incearca sa o recucereasca, ministerul armean al apararii a asigurat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Franta si Turcia s-au acuzat reciproc, miercuri, in privința alimentarii conflictului dintre Armenia si Azerbaidjan pentru controlul asupra regiunii separatiste Nagorno-Karabah, unde confruntarile militare co...

- Consiliul de Securitate al ONU, reunit cu usile inchise, a cerut marti intr-o declaratie unanima "incetarea imediata a luptelor" in a treia zi a confruntarilor soldate cu victime in enclava Nagorno-Karabah disputata de Azerbaidjan si fortele separatiste sustinute de Armenia, informeaza AFP. Cei 15 membri…

- Luptele dintre Armenia si Azerbaidjan in legatura cu regiunea disputata Nagorno-Karabah nu au afectat inca livrarile de resurse energetice din regiune, insa ar putea intrerupe exporturile de petrol si gaze naturale daca conflictul va escalada, sustin analistii intervievati luni de Reuters.Azerbaidjan,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a indemnat luni la sfarsitul „ocupatiei” armene in Nagorno-Karabah, in vederea incetarii confruntarilor armate sangeroase intre separatisti sustinuti de Armenia si forte azere, relateaza AFP.

- Armenia a sesizat luni in regim de urgenta Curtea Europeana pentru Drepturile Omului pentru a cere masuri provizorii fata de Azerbaidjan, in timp ce luptele continua in regiunea separatista Nagorno-Karabah, relateaza AFP, citand surse de la CEDO.'Curtea a primit in aceasta dimineata din partea…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a cerut duminica încetarea noilor confruntari dintre separatistii din Nagorno-Karabah, sustinuti de Erevan, si fortele azere, cele mai grave din regiune din 2016.Citește mai mult pe Digi24.ro

- Alianta Nord-Atlantica a cerut duminica incetarea "imediata" a ostilitatilor in regiunea separatista Nagorno-Karabah, disputata de Armenia si Azerbaidjan, precum si reluarea negocierilor intre partile implicate pentru a rezolva conflictul, noteaza EFE."NATO este profund ingrijorata de informatiile…

- Ciocniri armate la granita dintre Armenia si Azerbaidjan, doua state din Caucaz, care isi disputa de altfel de zeci de ani regiunea autonoma Nagorno-Karabakh. Conflictul recent are cauze inca neclare, pentru ca partile se acuza reciproc de agresiune. Luptele actuale s-au dus intr-o zona pe unde trece…