- Jumatate din populatia Nagorno-Karabah, adica intre 70.000 si 75.000 de persoane, a fost stramutata de luptele dintre acest teritoriu azer, locuit de o majoritate de etnici armeni, si Azerbaidjan, a declarat miercuri ombudsmanul acestei republici autoproclamate, citat de France Presse, potrivit Agerpres."Potrivit…

- Ministerul de Externe armean a anuntat vineri ca este pregatit sa se implice alaturi de Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) pentru restabilirea unei incetari a focului in Nagorno-Karabah, regiune in care de aproape o saptamana au loc confruntari armate cu Azerbaidjanul, transmite…

- Aeronava armeana a fost doborata in timp ce efectua o misiune militara, a precizat Susana Stepanian. Armenia si Azerbaidjanul - sustinut de Turcia - s-au acuzat reciproc, marti, de extinderea conflictului in afara enclavei prin deschiderea focului asupra unor pozitii indepartate fata de Nagorno Karabah,…

- Turcia este hotarata sa ajute Azerbaidjanul "sa-si recapete teritoriile sale ocupate" in Nagorno-Karabah, scena unor confruntari violente intre azeri si separatistii sustinuti de Armenia, relateaza France Presse, citata de Agerpres.

- Turcia s-a declarat marti hotarata sa ajute Azerbaidjanul 'sa-si recapete teritoriile sale ocupate' in Nagorno-Karabah, scena unor confruntari violente intre Baku si separatistii sustinuti de Armenia, relateaza France Presse. 'Turcia se va angaja deplin sa ajute Azerbaidjanul…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a indemnat duminica Azerbaidjanul si fortele separatiste din Nagorno-Karabah sprijinite de Armenia "sa inceteze imediat luptele" in regiunea disputata, scena a celor mai sangeroase confruntari din 2016, noteaza AFP. Antonio Guterres "a lansat un apel ferm…

- Azerbaidjanul a anuntat duminica lansarea unei contraofensive de amploare impotriva separatistilor armeni din regiunea Nagorno-Karabah, in timp ce acestia din urma afirma ca au provocat pierderi armatei azere.