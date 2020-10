Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei turce, Mevlut Cavusoglu, i-a cerut omologului sau rus Serghei Lavrov sa faca presiuni asupra Armeniei pentru a respecta termenii acordului intermediat de Moscova in Nagorno-Karabah, a informat duminica Ministerul Afacerilor Externe al Turciei, citat de Reuters.Acordul de…

- Azerbaidjanul si Armenia au ajuns simbata la un acord de incetare a focului in regiunea separatista Nagorno-Karabah, in scopuri umanitare, a anuntat Serghei Lavrov, ministrul rus de externe, dupa negocieri-maraton la Moscova cu sefii diplomatiilor de la Erevan si Baku, informeaza AFP, preluata de Agerpres.…

- Amenia si Azerbaidjanul au confirmat vineri participarea la Moscova a sefilor diplomatiilor lor, la discutii despre razboiul din enclava separatista azera Nagorno Karabah, unde confruntarile armate continuau, relateaza Reuters, potrivit news.ro.”Baku si Erevan si-au confirmat participarea…

- Rusia a anuntat vineri ca va gazdui negocieri de pace la Moscova, iar ministrii de Externe ai celor doua tari au confirmat deja participarea, relateaza Reuters. Noaptea trecuta luptele dintre Armenia si Azerbaidjan au continuat.

- Ambasadorul Azerbaidjanului in Rusia, Polad Bulbuloglu, a declarat ca nu vede nici un sens in dialogul de reglementare a conflictului din Nagorno-Karabah avind in vedere actuala politica a Armeniei. El a exprimat aceasta opinie intr-o discuție cu TASS. {{470617}}El a menționat ca, in cadrul convorbirilor…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, si omologul sau turc, Mevlut Cavusoglu, au convenit joi, in cursul unei discutii telefonice, ca tarile lor sunt dispuse la o "stransa coordonare pentru stabilizarea situatiei" din Nagorno-Karabah, a afirmat Moscova. Intr-un comunicat, diplomatia rusa a facut…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a condamnat miercuri ceea ce el a numit amestecul fortelor straine in Belarus si a acuzat NATO si Uniunea Europeana ca fac declaratii ''distructive'' in legatura cu criza politica din aceasta tara, transmite Reuters. Seful diplomatiei ruse s-a…