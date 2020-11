Dorinta Ankarei de a instala un post de observare militar independent pe teritoriul azer a provocat dezacorduri cu Rusia, a declarat luni o sursa turca pentru Reuters, dupa ce cele doua tari au convenit luna aceasta sa monitorizeze impreuna aplicarea acordului de incetare a focului in Nagorno-Karabah, incheiat intre Azerbaidjan si Armenia, cu medierea Moscovei. Turcia si Rusia au convenit anterior asupra infiintarii unui centru comun in regiune pentru monitorizarea respectarii acordului de incetare a focului, intrat in vigoare la 10 noiembrie a.c., care a pus capat mai multor saptamani de confruntari…