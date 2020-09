Nagorno-Karabah: Consiliul de Securitate al ONU cere o "încetare imediată a luptelor" Consiliul de Securitate al ONU, reunit cu usile inchise, a cerut marti intr-o declaratie unanima "incetarea imediata a luptelor" in a treia zi a confruntarilor soldate cu victime in enclava Nagorno-Karabah disputata de Azerbaidjan si fortele separatiste sustinute de Armenia, informeaza AFP. Cei 15 membri ai Consiliului de Securitate si-au exprimat "sprijinul pentru apelul lansat de secretarul general ambelor parti de a pune capat imediat luptelor, de a dezamorsa tensiunile si de a relua fara intarziere negocieri constructive" se arata in declaratia adoptata in cadrul reuniunii organizata la solicitarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) organizeaza marti dupa-amiaza, la Viena, o reuniune pentru a lua in discutie conflictul regional dintre Azerbaidjan si Armenia in regiunea disputata Nagorno-Karabah, relateaza dpa, potrivit Agerpres.Ministerul de externe albanez,…

- Confruntari armate feroce intre Azerbaidjan si separatisti armeni continuau marti in Nagorno Karabah, dupa ce Baku a trecut la o noua ofensiva, cu cateva ore inaintea unei reuniuni de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU, relateaza AFP.

- Confruntari armate feroce intre Azerbaidjan si separatisti armeni continuau marti in Nagorno Karabah, dupa ce Baku a trecut la o noua ofensiva, cu cateva ore inaintea unei reuniuni de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU, relateaza AFP potrivit News.ro.Incepand de duminica, fortele din…

- O reuniune de urgenta cu usile inchise a Consiliului de Securitate al ONU privind situatia din regiunea disputata Nagorno-Karabah urmeaza sa aiba loc marti la cererea unor tari europene, au afirmat luni surse diplomatice, relateaza AFP. Germania si Franta sunt la originea acestei initiative, dar alte…

- O reuniune de urgenta cu usile inchise a Consiliului de Securitate al ONU privind situatia din regiunea disputata Nagorno-Karabah urmeaza sa aiba loc marti la cererea unor tari europene, au afirmat luni surse diplomatice, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Germania si Franta sunt la originea…

- Alianta Nord-Atlantica a cerut duminica incetarea "imediata" a ostilitatilor in regiunea separatista Nagorno-Karabah, disputata de Armenia si Azerbaidjan, precum si reluarea negocierilor intre partile implicate pentru a rezolva conflictul, noteaza EFE."NATO este profund ingrijorata de informatiile…

- Dupa cum relateaza agenția de presa AZERTAC, președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a susținut un discurs in fața Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite, ale carei lucrari au loc la New York in aceste zile. Comentatori au subliniat tonul ferm prin care șeful statului azer a denunțat…

- sursa foto: Wikipedia/ Nicolae Coman La mijlocul lunii iulie, in urma unor conflicte armate in zona Nagorno-Karabakh, atat Armenia, cat și Azerbaidjan, au anunțat victime in randul soldaților. Disputa dintre cele doua state asupra acestor teritorii locuite atat de armeni cat și de azeri persista inca…