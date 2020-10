Stiri pe aceeasi tema

- Oficiali din Nagorno-Karabah, provincie azera locuita de o majoritate de etnici armeni, au anuntat, duminica, ca tinte civile din capitala regiunii disputate au fost atacate cu rachete lansate de armata azera, informeaza luni dpa preluat de agerpres.Vezi și: NEBUNIE in Belarus: internetul…

- Armenii susțin ca au țintit doar infrastructura militara (un aerodrom militar și o baza aeriana), in timp ce azerii susțin ca au fost atacate zone rezidențiale și s-au semnalat distrugeri puternice ale infrastructurii civile vitale. Al doilea oras din Azerbaidjan, Gandja, este "sub tirul"…

- Luptele intre armata azera și separatiștii armeni din Nagorno-Karabah susținuți de armata armeana cresc in intensitate și se extind. Dupa bombardamentele intense asupra capitalei regiunii, Stepanakert, armenii au contraatacat puternic cu foc susținut de artilerie și rachete asupra Gandja, cel de…

- Vladimir Putin, Emmanuel Macron si Donald Trump au publicat joi un text comun in care indeamna Armenia si Azerbaidjanul sa puna capat conflictului armat in enclava separatista azera Nagorno Karabah, in care armata azera se afla in prezent intr-o ofensiva impotriva acestei mici republici nerecunoscute…

