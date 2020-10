Nagorno-Karabah: Armistiţiul convenit între Erevan şi Baku a intrat în vigoare Un acord de incetare a focului intre Armenia si Azerbaidjan a intrat in vigoare sambata la pranz, ora locala (08:00 GMT), menit sa puna capat la doua saptamani de lupte intense in regiunea separatista Nagorno-Karabah, teritoriu azer locuit de o majoritate armeana, informeaza AFP. In pofida intrarii in vigoare a acordului de incetare a focului, autoritatile separatiste din enclava si fortele azere s-au acuzat reciproc sambata de continuarea luptelor, prin bombardamente, lansare de rachete si de drone. "Fortele azere au lansat un atac la 12:05", ora locala, adica dupa intrarea in vigoare a armistitiului,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

