- Armenii susțin ca au țintit doar infrastructura militara (un aerodrom militar și o baza aeriana), in timp ce azerii susțin ca au fost atacate zone rezidențiale și s-au semnalat distrugeri puternice ale infrastructurii civile vitale. Al doilea oras din Azerbaidjan, Gandja, este "sub tirul"…

- Apararea antiaeriana a enclavei separatiste azere Nagorno Karabah a doborat un avion de lupta si doua drone azere, a anuntat vineri Ministerul armean al Apararii pe site-ul Guvernului, relateaza Reuters.

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) organizeaza marti dupa-amiaza, la Viena, o reuniune pentru a lua in discutie conflictul regional dintre Azerbaidjan si Armenia in regiunea disputata Nagorno-Karabah, relateaza dpa, potrivit Agerpres.Ministerul de externe albanez,…

- Confruntari armate feroce intre Azerbaidjan si separatisti armeni continuau marti in Nagorno Karabah, dupa ce Baku a trecut la o noua ofensiva, cu cateva ore inaintea unei reuniuni de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU, relateaza AFP potrivit News.ro.Incepand de duminica, fortele din…

- Noi tensiuni au izbucnit duminica intre Armenia și Azerbaidjan, Erevanul anunțand ca forțele azere au bombardat regiunea separatista Nagorno-Karabakh iar Baku acuzand forțele armene de bombardarea pozițiilor militare și civile azere, conform Reuters.

- Poliția azera a dispersat în noaptea de marți spre miercuri mii de manifestanți care s-au adunat pe strazile capitalei Baku pentru a cere o ofensiva militara împotriva Armeniei, dupa mai multe zile de confruntari sângeroase la granița dintre cele doua țari, scrie AFP.Manifestanții…