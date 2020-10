Nagorno-Karabah: 28 de combatanţi sirieni pro-Ankara ucişi de la începutul ostilităţilor în urmă cu cinci zile (OSDO) Londra, 2 sep /Agerpres/ - Cel putin 28 de combatanti sirieni pro-turci au fost ucisi in confruntarile reizbucnite in urma cu aproape o saptamana intre separatisti armeni si armata azera, sustinuta de Ankara, in regiunea Nagorno-Karabah, a indicat vineri Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), o organizatie neguvernamentala, cu sediul la Londra dar care dispune de o retea vasta de informare in Siria. Acesti combatanti, apartinand unor grupari rebele fidele Ankarei desfasurate in special in nordul provinciei siriene Alep, faceau parte dintre cei 850 de luptatori trimisi de saptamana… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

