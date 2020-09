Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul Azerbaidjanului a aprobat duminica introducerea legii martiale in toata tara si a impus interdictii de circulatie, a declarat Hikmet Hajiyev, asistent al presedintelui, informeaza Reuters, preluata de Agerpres.

- Armenia si Azerbaidjanul, foste republici sovietice, se aflau in pragul razboiului duminica, acuzandu-se reciproc ca au inceput lupte violente pentru controlul Nagorno-Karabah, o volatila regiune separatista din Azerbaidjan populata majoritar de etnici armeni. Evenimentele au relansat ingrijorarea…

- Parlamentul Azerbaidjanului a aprobat introducerea legii martiale in toata tara si a impus interdictii de circulatie, duminica, a declarat Hikmet Hajiyev, asistent al presedintelui, informeaza Reuters.Masurile intervin dupa ciocnirile care au avut loc duminica dimineata intre fortele azere…

- Marile burse europene au incheiat tranzactiile de joi in scadere, dupa ce Banca Centrala Europeana (BCE) a lasat dobanzile nemodificate, a apreciat ca masurile de stimulare actuale sunt suficiente si ca vor fi folosite probabil in totalitate, transmite Reuters.

- Masurile privind inceperea anului școlar sunt complet incoerente, susține Consiliul Național al Elevilor. Elevii se plang ca sunt excluși in totalitate din luarea deciziilor, dar se declara și ingrijorați de felul in care școlile pot gestiona datele cu caracter personal, potrivit Mediafax. Ministerul…

- Autoritatea de concurența din Polonia a amendat Gazprom cu 213 milioane de zloți (48,2 milioane de euro) din cauza ca gigantul rus din domeniul energiei nu a cooperat in cadrul investigației privind construirea conductei de gaze Nord Stream 2, transmite Reuters. Polonia se opune conductei, care va aduce…

- Statul Victoria, al doilea cel mai populat din Australia, a declarat duminica stare de dezastru si a impus o intedictie de circulatie pe timp de noapte in capitala Melbourne, in cadrul celor mai stricte restrictii adoptate pana in prezent pentru a tine sub control raspandirea Covid-19, transmite Reuters.

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, schema de garantare a accesului la credite pentru capital de lucru si investitii pentru companiile mari, a anuntat, joi, Ionel Danca, seful Cancelariei prim-ministrului. „Un alt program de sprijin din cadrul Planului de investitii si relansare economica (…)…