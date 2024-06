Nagelsmann, după remiza cu Elveţia Selectionerul nationalei de fotbal a Germaniei, Julian Nagelsmann, a declarat duminica seara, dupa rezultatul de egalitate (1-1) cu Elvetia, ca este multumit de jocul elevilor sai, iar grupa a fost una foarte puternica, scrie EFE. „Pana la urma cred ca punctul obtinut este meritat. Am riscat mult, daca nu s-ar fi anulat golul din prima repriza si am fi avut noi 1-0, pentru Elvetia ar fi fost mult mai greu. Insa zic ca am facut un meci bun, a fost o grupa puternica, ne bucuram de rezultat”, a spus Nagelsmann. El si-a exprimat satisfactia cu privire la faptul ca rezervele pot face meciuri la fel… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Spania și Italia se intalnesc joi la Euro 2024 in al optulea lor meci in istoria competiției. Slovenia infrunta vecina Serbia, la Munchen, iar Danemarca incearca sa opreasca elanul Angliei, la Frankfurt, in a doua runda a meciurilor din Grupa C, potrivit mediafax.

- Euro-2024: Campioana europeana en-titre Italia va intalni, joi, nationala Spaniei, in etapa a doua a fazei grupelor de la Campionatul European de fotbal. Programul meciurilor de joi: Grupa C: Slovenia – Serbia, ora 16.00 – meci arbitrat de Istvan Kovacs Danemarca – Anglia, ora 19.00 Grupa B: Spania…

- Slovenia - Serbia, meci contand pentru etapa a 2-a din Grupa C a Campionatului European din 2024, va avea loc joi, pe 20 iunie, de la ora 16:00, și va fi transmis liveTEXT de GSP.ro și in direct la televizor de catre PRO TV. Confruntarea are loc inaintea duelului dintre celelalte echipe din grupa, Danemarca…

- Slovenia - Serbia, meci contand pentru etapa a 2-a din Grupa C a Campionatului European din 2024, va avea loc joi, pe 20 iunie, de la ora 16:00, și va fi transmis liveTEXT de GSP.ro și in direct la televizor de catre PRO TV. Confruntarea are loc fix inaintea duelului dintre celelalte echipe din grupa,…

- Turneul final al Campionatului European de Fotbal UEFA 2024 a inceput, faza grupelor fiind in desfașurare pana pe 26 iunie. Romania e in grupa cu Belgia, Ucraina și Slovacia, primul meci al naționalei avand loc astazi, 17 iunie, de la ora 16:00, cu reprezentanta Ucrainei. Partida de astazi va fi transmisa…

- Astazi debuteaza meciurile din Grupa C a Campionatului European, fiind programate partidele Serbia - Anglia și Slovenia - Danemarca. Gazeta Sporturilor a analizat șansele și particularitațile celor patru echipe din grupa, precum și atuurile pe care acestea se bazeaza. Englezii, dați din nou favoriți…

- Daria Cocan continua seria convocarilor la echipele naționale ale Romaniei. In perioada 1 – 30 iunie, Daria va participa la acțiunea echipei naționale U-18, care va cuprinde și participarea la Campionatul Balcanic U-18 ce se va desfașura in perioada 17-23 din Albania. Apoi, dupa Campionatul Balcanic,…

- Turneul final european dedicat tinerilor fotbalisti Under 17 va fi transmis de TVR Sport in perioada 20 mai-5 iunie 2024. De luni, 20 mai, tinerele talente ale fotbalului european din saisprezece tari. Cipru (gazda competiției), Ucraina, Cehia, Serbia, Danemarca, Austria, Țara Galilor, Croatia, Italia,…