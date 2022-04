Stiri pe aceeasi tema

- Gazprom continua sa furnizeze gaze din Rusia catre Europa prin teritoriul Ucrainei in mod „regulat”, a declarat pentru TASS purtatorul de cuvant al grupului rus, Serghei Kuprianov, transmite Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Peste patru milioane de persoane au parasit Ucraina, de la inceputul razboiului, potrivit ONU. Miercuri sunt anunțate trei coridoare de evacuare, a anunțat vicepremierul ucrainenan Irina Vereshchuk. Aproximativ 4.019.287 de persoane au parasit Ucraina pana in prezent, potrivit Agenției ONU pentru refugiați,…

- Vicepremierul ucrainean Irina Vereșciuk a acuzat Rusia ca a comis acte „iresponsabile” și potențial periculoase in jurul centralei de la Cernobil. Forțele ruse au preluat controlul asupra centralei de la Cernobil, unde s-a petrecut cel mai grav accident nuclear din lume, la scurt timp dupa inceputul…

- Mai mult de o cincime din cele 44 de milioane de persoane care traiau in Ucraina inainte ca Rusia sa invadeze tara, luna trecuta, au fost mutate in interiorul tarii sau au fugit in alte tari, potrivit estimarilor Organizatiei Natiunilor Unite. Milioane de oameni din Ucraina se confrunta zilnic cu o…

- Bulgaria nu va purta discutii cu gigantul energetic rus Gazprom pentru a-si reinnoi contractul de cumparare de gaze naturale, pe fondul invaziei Rusiei in Ucraina, si va cauta surse de aprovizionare alternative, a declarat sambata viceprim-ministrul Assen Vassilev, citat de Reuters și news.ro. ”In aceasta…

- „Lauda-ma gura“. Premierul Nicolae Ciuca s-a apucat sa se impauneze cu ajutorul pe care l-a dat Romania ucrainenilor. „Romania a stralucit”, a afirmat prim-ministrul roman susținand și ca „Razboiul a revenit in prim-planul istoriei Europei, iar dreptul internațional a fost pus intre paranteze”. „Razboiul…

- Exporturile de gaze naturale rusesti spre Europa via Ucraina continua in mod normal si sunt in linie cu solicitarile clientilor europeni, a informat joi grupul rus Gazprom, transmite Reuters. "Tranzitul se deruleaza in conformitate cu calendarul convenit iar rezervarile au crescut comparativ cu ziua…