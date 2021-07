Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii din Israel, Benny Gantz, a transmis marti, in prima zi a conferintei Cyber Week 2021 de la Tel Aviv, un mesaj de fermitate fata de "dusmanii" tarii, afirmand ca, indiferent daca e vorba de "racheta sau tastatura, nu vom tolera pe nimeni care ne ameninta poporul", lansand insa in…

- Noul prim-ministru al Israelului, Naftali Bennett, i-a transmis vineri liderului opozitiei, Benjamin Netanyahu, sa paraseasca resedinta oficiala im maximum doua saptamani, informeaza Agerpres, care citeaza EFE.Fostul premier Benjamin Netanyahu, care ocupa imobilul de pe strada Balfour din cartierul…

- Armata israeliana a lovit mai multe tinte in Gaza, miercuri dimineața, au anunțat Fortele de Aparare Israeliene (IDF) intr-un comunicat, potrivit CNN. Atacurile aeriene au reprezentat raspunsul Israelului la baloanele incendiare lansate din Gaza. Potrivit presei israeliene, baloanele au provocat multiple…

- Urmare a analizei vulnerabilitaților și riscurilor de securitate, SIS constata apariția unor indici de periclitare a bunei desfașurari a alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, aparuți in contextul Hotararii CEC nr. 4965 din 05.06.2021, și anume organizarea secțiilor de votare pentru alegatorii…

- Președintele belarus Alexandr Lukașenko a semnat o lege care, in caz de amenințare la adresa securitații naționale, ofera autoritaților dreptul de a restricționa funcționarea rețelelor de telecomunicații in republica, a informat luni Portalul Național Legal de Internet. Potrivit acestuia, Registrul…

- Atacurile cu rachete asupra Israelului au afectat si traficul aerian. Mai multe curse au aterizat cu intarziere sau au fost redirectionate catre un aeroport de rezerva, drept masura de precautie.

- ”HP Inc. a anuntat rezultatele studiului Nation States, Cyberconflict and the Web of Profit, care arata ca atacurile cibernetice lansate de state devin din ce in ce mai frecvente, mai variate si mai deschise. Acest lucru ne aduce mai aproape ca oricand de momentul izbucnirii unui conflict cibernetic…