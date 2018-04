Nadir va fi tătic de băiețel! Artistul mai are o fetiță Cantarețul Nadir este in culmea fericirii dupa ce iubita lui a aflat ca este din nou insarcinata! Ei vor deveni parinții unui baiețel. Artistul susține ca viața lui s-a schimbat de cand a venit fetița lui pe lume. Acum a facut un anunț bomba: iubita lui este iar insarcinata și va aduce pe lume un […] The post Nadir va fi tatic de baiețel! Artistul mai are o fetița appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol si foto: cancan.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta tv se pregateste sa devina mamica pentru a treia oara si este in culmea fericirii! Mama a baieti gemeni, vedeta se pregateste pentru un nou membru al familiei sale. Prezentatoarea tv s-a casatorit recent cu colegul ei de platou. Acestia realizeaza emisiunea „E vremea ta… sa vezi lumea”. La inceputul…

- In ultima vreme s-a tot vehiculat informația potrivit careia Gina Pistol ar fi insarcinata. In aceasta dimineața, iubita lui Smiley a fost sunata in cadrul unei emisiuni de radio, iar realizatorii au intrebat-o daca este adevarat și daca se pregatește sa devina mamica. Prezentatoarea TV a fost sincera,…

- Bucurie mare in familia lui Dorin Cocoș, afaceristul a devenit tata pentru a doua oara. Iubita lui, Raluca Miu, a dat naștere unui baiețel, in urma cu puțin timp, potrivit spynews.ro. Fostul sot al Elenei Udrea si Raluca Miu au o relatie de mai bine de un an si jumatate, iubita mai tanara a omului […]…

- Dorin Cocoș, fostul soț al Elenei Udrea, a devenit tatic. Iubita sa, Raluca Miu, a adus pe lume un baiețel. Fericire mare in familia fostului soț al Elenei Udrea, Dorin Cocoș. Acesta a devenit tatic pentru a doua oara. Actuala iubita a lui Dorin Cocoș, Raluca Miu, a adus pe lume un baiețel, potrivit…

- Dupa mult suspans, Laura Dinca a rupt tacerea in aceasta seara. Iubita lui Cristian Boureanu a vorbit despre presupusa sarcina in cadrul unei emisiuni tv. In cadrul interviului, frumosul model a facut marturisiri din intimitatea cuplului. La cateva zile dupa ce au aparut imagini cu ei intr-un magazin…

- Lucian Bute este cel mai fericit tatic. El și soția lui, Elena, sunt parinții unei fetițe superbe, pe nume Ema Anabella. Micuța a sarbatorit 1 anișor, alaturi de parinții ei. Luptatorul a postat o serie de imagini de colecție, de la petrecerea aniversara a micuței lui. „Iubita noastra! La mulți ani!…

- Roxana Ciuhulescu este insarcinata pentru a doua oara, iar prezentatoarea tv a facut anunțul la inceputul acestei saptamani, pe blogul personal. Prezentatoarea tv este mai fericita ca niciodata. Dupa ce a trecut printr-un divorț dureros, Roxana Ciuhulescu traiește cea mai frumoasa perioada din viața…

- Anda Calin locuiește acum la mama ei, impreuna cu Anastasia Maria, fetița pe care o are cu Liviu Varciu. Tanara ar mai ține legatura cu fostul ei partener doar datorita copilului, sursele citate dezvaluindu-ne ca prezentatorul TV a inlocuit-o deja pe Anda, sustine Cancan. Anda Calin și Liviu…