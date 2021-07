Nadine a luat Bac-ul la 44 de ani! Ce note a primit prezentatoarea de televiziune Nadine a luat Bac-ul la 44 ani! Actrița, prezentatoarea de televiziune, dar și mama, scriitoare și speaker, fosta diva a anilor ’90 are planuri mari. Vrea sa urmeze o facultate. Fosta liceeana Nadine este mandra de notele primite la Bacalaureat (9.70 la limba și literatura romana, 7 la geografie, 10 la sociologie. ”Am avut subiecte usoare si frumoase. Preferatul meu a fost cel legat de modul in care s-a schimbat in ultima vreme statusul femeii in societate, afectand prin asta si rolul ei in familie. De aici, si conflictele dintre femeie si barbat/sot, care nu s-a adaptat inca la noul ei status… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nadine a susținut Bacalaureatul saptamana trecuta, iar recent a primit rezultatele. Dupa patru ani intenși de studiu, actrița in varsta de 44 de ani se mandrește cu succesul ei pe plan profesional. „L-am luat cu note bune. Acum ma pregatesc de facultate”, a spus aceasta pentru fanatik.ro. Nadine nu…

- Astazi și maine, are loc la Iași COLOCVIUL INTERNAȚIONAL ”80 DE ANI DE LA POGROMUL DE LA IAȘI ȘI HOLOCAUSTUL (SHOAH-UL) DIN ROMANIA”. Organizatori: Centrul de Istorie și Ebraistica ”Dr. Alexandru Șafran” de la Facultatea de Istorie a Universitații ”Alexandru Ioan Cuza” Iași, Universitatea ”Paul Valery”…

- Atena-Adriana Groza este in prezent secretar general si expert-cheie in conservarea biodiversitatii in cadrul Asociatiei Pentru Dezvoltare Durabila Dakia, Bucuresti, care asigura administrarea ariilor naturale protejate din Podisul Nord Dobrogean.USR PLUS mentioneaza ca aceasta si-a inceput cariera…

- Actorul Victor Rebengiuc, invitat al editiei de duminica a emisiunii „Insider Politic” de la Prima TV, a povestit experienta de la Festivalul de Film de la Cannes din 1965, cand filmul „Padurea spanzuratilor”, in care juca rolul principal, a fost selectat in competitie si premiat pentru regie.…

- Antropologul, profesorul universitar si directorul general al Muzeului Taranului Roman din Bucuresti (2005-2011), Vintila Mihailescu, s-a nascut la 23 mai 1951. Dupa cum el insusi a spus, domeniile sale de specializare au fost etnopsihologia, identitatea si etnicitatea, studiul comunitatilor, scrie…

- Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicarii, Universitatea din București (FJSC, UB), in parteneriat media cu PressHub, lanseaza vineri, traducerea in limba romana a manualului UNESCO „Jurnalism, fake news & dezinformare”, pentru educația de media și invațamantul jurnalistic. Manualul UNESCO este…

- Invitata in platoul emisiunii La Maruța, Dana Savuica (51 de ani) a acceptat provocarea lui Catalin Maruța (43 de ani) de a raspunde mai multor intrebari picante. Dupa fiecare raspuns, modelul putea alege sa dezvaluie intrebarea sau sa manance picat. Ce barbați celebri din Romania i-au facut avansuri…