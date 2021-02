Frumoasa Nadine a implinit astazi nu mai puțin de 44 de ani, dar are viața unei adolescente, oarecum. Vedeta a vorbit despre viața și realizarile ei in emisiunea Showbiz Report, de la Antena Stars. Deși are o cariera in film, teatru și muzica, mulatra termina abia acum liceul. In vara acestui an va susține examenul de Bacalaureat.