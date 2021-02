Nadine a împlinit 44 de ani. Anunțul făcut de fosta prezentatoarea tv. „Eu învăţ pentru BAC şi el îşi face lecţiile lângă mine” Nadine a implinit 44 de ani, iar cu aceasta ocazie, fosta prezentatoare tv a postat un mesaj pe contul de socializare, in care a impartașit cu fanii micul ei secret. Vedeta se pregatește intens pentru BAC. „Implinesc 44 de ani! Nici mult, nici putin. Se simt… ma simt vintage. Ca de obicei, recunoscatoare ca ii am si ca au venit pe bine, la bine si cu bine. Nu ma simt ca la 20, nici ca la 30, ma simt ca la 44. Abia ii astept pe urmatorii. Pe bune!”, spune vedeta. Nadine va susține examenul in aceasta vara, iar in aceasta perioada se pregateste intens, in aceeasi camera cu fiul ei, care iși face… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

